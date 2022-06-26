.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حظر استيراد الذهب الروسي يقترب.. والعقوبات الغربية تشتد

  • الخط
الذهب في روسيا (رويترز)
سبائك ذهب في روسيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

حظر استيراد الذهب الروسي يقترب.. والعقوبات الغربية تشتد

مصدر: وزارة الخزانة ستصدر قراراً بحظر استيراد الذهب الجديد للولايات المتحدة يوم الثلاثاء

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدر مطلع لرويترز، اليوم السبت، إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظراءه في مجموعة السبع، سيتفقون على حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا في الوقت الذي يوسعون فيه نطاق العقوبات ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

ووفقا للمصدر، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية قرارا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب.

وتنتج روسيا نحو 10% من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام. وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وسيكون حظر استيراد الذهب الروسي هو الأحدث في سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الذي أسفر عن مقتل أو إصابة الآلاف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات السعودية لمنكوبي زلزال أفغانستان في الوقت المناسب مساعدات السعودية لمنكوبي زلزال أفغانستان في الوقت المناسب
اكتشف المزيد