هدوء يسود سوق الصرف في مصر والدولار يلامس هذا السعر

لامس سعر الدولار مستوى 18.80 جنيه في البنوك المصرية، اليوم الأحد، فيما تتباين أسعاره بين البنوك، مع حالة من الهدوء في سوق الصرف عقب قرار البنك المركزي الأخير تثبيت أسعار الفائدة.

وسجل متوسط سعر الدولار وفقاً لبيانات البنك المركزي 18.71 جنيه للشراء و18.788 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار سعر 18.71 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين.

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وفي مصر أبوظبي الإسلامي والبنك المصري الخليجي وميد بنك، سجل الدولار 18.74 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، وسجل سعر 18.73 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان.

وعلى مستوى باقي العملات، بلغ سعر اليورو 19.67 جنيه للشراء و19.84 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر، وسجل الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع.

وأيضاً بلغ سعر الدرهم الإماراتي 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار البحريني سعر 48.35 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25%.

يذكر أن اللجنة قد رفعت أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين، بعد أن أبقتها دون تغيير 18 شهرا تقريبا، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو الماضي.