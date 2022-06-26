وزير التموين: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 5.7 شهر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، عن توفير كافة الأرصدة الاستراتيجية اللازمة لتوفير الأمن الغذائي في مصر بكميات متميزة جدا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للوزير للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك وتوريدات القمح المحلي.

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وأضاف الوزير أن رصيد القمح يبلغ 5.7 أشهر أي حتي نهاية العام الجاري، موضحا أن الهيئة العامة للسلع التموينية تبحث مع المناشئ المعتمدة القمح المستورد.

تابع مصيلحي: "إن السكر يكفي حتي 6 أشهر، وهناك اكتفاء ذاتي من الأرز على الرغم من بعض الممارسات غير السليمة وسيتم العام القادم شراء الأرز الشعير مثل القمح".

وأشار إلى أن الأرز يكفي حتي 3.5 أشهر حتي يبدأ الموسم القادم، وبالنسبة للزيت يوجد احتياطي 6.2 أشهر وذلك لأول مرة.

وأفاد المصيلحي أن سلعة الزيت تعد حاليا أخطر سلعة تواجه مشكلات في المخزون والسعر عالميا، نتيجة أن أوكرانيا تمثل 30% من حجم إنتاج الزيت عالمياً.

وأوضح الوزير أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، وسيتم الشحن بمجرد وصول الشحنة إلى المواني في الهند.

وتابع الوزير: "مصر تدرس رفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5% من 82%"، مشيرا إلى أن مصر تعتزم توفير نحو 500 ألف طن من القمح المستورد.