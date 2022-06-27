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أميركا وتايوان تجريان محادثات تجارية في إطار جديد متفق عليه

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علما أميركا وتايوان
علما أميركا وتايوان
اقتصاد أميركا

أميركا وتايوان تجريان محادثات تجارية في إطار جديد متفق عليه

تناقشان مبادرة بشأن تجارة القرن الـ21

تايبه - رويترز

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قال مكتب الممثلة التجارية الأميركية، إن تايوان والولايات المتحدة ستجريان محادثات تجارية في وقت لاحق اليوم الاثنين، وذلك في إطار جديد متفق عليه.

وأضاف مكتب سارة بيانكي، نائبة الممثلة التجارية للولايات المتحدة، أنها ستلتقي كبير المفاوضين التجاريين لتايوان، جون دينغ، لمناقشة مبادرة بشأن تجارة القرن الـ21، دون تقديم تفاصيل.

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وتم الكشف عن المبادرة هذا الشهر وذلك بعد أيام فقط من استبعاد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لتايوان من خطتها الاقتصادية، التي تركز على آسيا والمصممة لمواجهة النفوذ المتزايد للصين المعروفة باسم الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

ونقلت "رويترز" عن دينغ قوله، إن تايوان ما زالت تأمل في إبرام اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

وليس للولايات المتحدة علاقات رسمية مع تايوان، المنتج الرئيسي لأشباه الموصلات، لكنها تكثف تواصلها مع تايبه في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى عزلها عن المؤسسات العالمية.

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