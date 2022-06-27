السعودية وإيطاليا توقعان اتفاقية شراكة للاستثمار في قطاع الحديد

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، توقيع اتفاقية في مجال الطاقة بين شركة "نحن الطاقة المحدودة" وشركة "أوفيسيني نيكولا جالبيرتي" بهدف عقد شراكة للاستثمار المحلي في صقل الحديد وصناعة الفلنجات.

وانطلق اليوم الاثنين منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو.

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ويستهدف هذا المنتدى مناقشة واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وشهد المنتدى توقيع اتحاد الغرف السعودية مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للصناعة الإيطالية لتعزيز العمل المشترك بين الطرفين.