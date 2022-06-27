مجموعة السبع تتعهد بدعم أوكرانيا بـ29.5 مليار دولار هذا العام

تعهّدت مجموعة السبع، اليوم الاثنين، بتقديم دعم لأوكرانيا بما يصل إلى 29.5 مليار دولار هذا العام، إلى جانب توسيع نطاق العقوبات على موسكو لتشمل مزيدا من القيود بما فيها المدخلات الصناعية، والخدمات، والتكنولوجيا.

كما تعهدت المجموعة بدعم الاقتصاد العالمي وتعزيز المبادرات المنسقة لدعم الأمن الغذائي العالمي.

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وأكدت المجموعة، على عزمها فرض عقوبات على كل من يساهم بانعدام الغذاء عن طريق سرقة وتصدير الحبوب الأوكرانية، بحسب تعبيرها.

واجتمع قادة دول مجموعة السبع في جبال الألب البافارية حيث يناقشون كيفية معالجة التضخم المرتفع ودرء خطر الركود، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الغذاء والطاقة والاقتصاد العالمي.