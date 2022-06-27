مسؤول أميركي: مجموعة الـ7 تريد تمويل مساعدة أوكرانيا عبر ضريبة على السلع الروسية

قال مسؤول أميركي إن مجموعة الـ7 تريد تمويل المساعدة لأوكرانيا عبر ضريبة على السلع الروسية.

ويجتمع قادة دول مجموعة السبع في جبال الألب البافارية حيث يناقشون كيفية معالجة التضخم المرتفع ودرء خطر الركود، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على إمدادات الغذاء والطاقة و الاقتصاد العالمي.

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ومن المقرر أن يناقش قادة نادي الدول الغنية تحديد سقف محتمل لأسعار النفط الروسي خلال القمة التي تنتهي يوم غد.

وفي أول يوم من القمة تحركت 4 دول هي المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر واردات الذهب الجديدة من روسيا.

وقالت بريطانيا إن الحظر يستهدف الأثرياء الروس الذين يشترون سبائك الذهب باعتباها الملاذ الآمن لتقليل الأثر المالي للعقوبات الغربية. وبلغت قيمة صادرات الذهب الروسية 15.5 مليار دولار العام الماضي.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للحلفاء "علينا أن نبقى معا" ضد روسيا.

وقال مصدر حكومي ألماني إن زعماء مجموعة السبع يجرون أيضا محادثات "بناءة حقا" بشأن تحديد سقف محتمل لأسعار النفط الروسي.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن باريس ستضغط من أجل تحديد سقف لأسعار النفط والغاز وإنها منفتحة على مناقشة اقتراح أميركي.

اتفق زعماء مجموعة السبع على التعهد بجمع 600 مليار دولار من الأموال الخاصة والعامة للدول النامية لمواجهة نفوذ الصين المتزايد وتخفيف أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.