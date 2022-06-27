وسط أزمة اقتصادية طاحنة.. سريلانكا تتفاوض على شراء النفط الروسي 

أعلنت سريلانكا إرسال وزيرين إلى روسيا للتفاوض بشأن الوقود، وهو إحدى الضروريات التي تعاني الدولة الواقعة في المحيط الهندي نفادها تقريبا، وسط أزمتها الاقتصادية المستمرة.

وقال وزير الطاقة والطاقة كانشانا ويجيسيكيرا، إنه من المقرر أن يغادر وزيران إلى روسيا في لاحق اليوم الاثنين، لمواصلة المحادثات التي أجرتها سريلانكا مع السلطات الروسية لشراء الوقود مباشرة، من بين قضايا أخرى ذات صلة، حسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

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وكان ويجيسيكيرا، حث سكان بلاده، السبت، على عدم الاصطفاف للحصول على الوقود، قائلا إن الشحنات الجديدة ستتأخر بسبب "أسباب مصرفية ولوجستية".

وأوضح أن مخزونات محدودة من الوقود ستوزع على محطات محدودة طوال الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه حتى وصول الشحنات التالية، "ستعطى الأولوية للنقل العام ومولدات الطاقة والصناعات".

وكان على السكان الوقوف في طوابير لساعات وأحيانا أياما للحصول على الوقود، وهم يلجأون أحيانا إلى حرق الفحم أو سعف النخيل للطهي.

وتأتي تعليقات ويجيسكيرا أثناء زيارة وفد أميركي رفيع المستوى لسريلانكا، بحثا عن طرق لمساعدة الدولة في التعامل مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة ونقص حاد في الإمدادات الأساسية.