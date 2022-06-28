مجموعة الـ7
ألمانيا: سنعمل على تكبيد روسيا خسائر اقتصادية فادحة بسبب حربها ضد أوكرانيا
شولتس: القوى الصناعية في العالم تعهّدت بجعل روسيا تدفع ثمنا باهظا
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن مجموعة السبع ستعمل على تكبيد روسيا خسائر اقتصادية وسياسية فادحة بسبب حربها ضد أوكرانيا.
وأكد شولتس، أن كبرى القوى الصناعية في العالم تعهّدت بجعل روسيا تدفع ثمنا باهظا لغزوها أوكرانيا، مضيفا: "يجب ألا يسمح لبوتين بأن ينتصر"، وفق ما ذكرته فرانس برس.
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وأضاف المستشار الألماني، في مؤتمر صحافي أعقب قمة المجموعة "تقف مجموعة السبع صفا واحدا في دعمها لأوكرانيا.. سنواصل رفع الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه الحرب بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين ونظامه".
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