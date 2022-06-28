.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

البحرين: ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة 20.4% إلى 626.9 مليون دولار 

  • الخط
اقتصاد البحرين مناسب
المنامة
اقتصاد البحرين

البحرين: ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة 20.4% إلى 626.9 مليون دولار

سجل عائداً إيجابياً على الاستثمارات بنسبة 10.4% بنهاية 2021

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة المالية البحرينية، إن أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة في المملكة، زادت بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 626.9 مليون دولار بحلول ديسمبر2021.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، قوله إن الصندوق تمكن من تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في مختلف الأصول الاستثمارية رغم التحديات والتطورات الاقتصادية.

الجدعان: السعودية تمر بتحول اقتصادي يفتح آفاقاً جديدة في قطاعات متعددة اقتصاد اقتصاد السعودية الجدعان: السعودية تمر بتحول اقتصادي يفتح آفاقاً جديدة في قطاعات متعددة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لجهاز احتياطي الأجيال القادمة، الشيخ علي بن سلمان آل خليفة، إن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أكدت أن الصندوق قد تمكن من تسجيل ارتفاع في أصوله، كما سجل عائدا إيجابيا على الاستثمارات بنسبة 10.4% ومتوسط عائد على مدى 5 سنوات بنسبة 7.4%.

وأضاف أن النتائج، أظهرت تحقيق إجمالي دخل شامل بقيمة 50.8 مليون دولار، حيث أكدت البيانات المالية النهائية المدققة على أن البيانات المالية ظهرت بصورة عادلة في الجوانب الجوهرية والمركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة والتدفقات النقدية، وذلك وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحذيرات أممية: ثلثا سكان السودان يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي تحذيرات أممية: ثلثا سكان السودان يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي
اكتشف المزيد