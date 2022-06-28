البحرين: ارتفاع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة 20.4% إلى 626.9 مليون دولار
سجل عائداً إيجابياً على الاستثمارات بنسبة 10.4% بنهاية 2021
قالت وزارة المالية البحرينية، إن أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة في المملكة، زادت بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 626.9 مليون دولار بحلول ديسمبر2021.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، قوله إن الصندوق تمكن من تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في مختلف الأصول الاستثمارية رغم التحديات والتطورات الاقتصادية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لجهاز احتياطي الأجيال القادمة، الشيخ علي بن سلمان آل خليفة، إن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أكدت أن الصندوق قد تمكن من تسجيل ارتفاع في أصوله، كما سجل عائدا إيجابيا على الاستثمارات بنسبة 10.4% ومتوسط عائد على مدى 5 سنوات بنسبة 7.4%.
وأضاف أن النتائج، أظهرت تحقيق إجمالي دخل شامل بقيمة 50.8 مليون دولار، حيث أكدت البيانات المالية النهائية المدققة على أن البيانات المالية ظهرت بصورة عادلة في الجوانب الجوهرية والمركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة والتدفقات النقدية، وذلك وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
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