بيلد الألمانية: الانقطاع المفاجئ للغاز الروسي سيؤدي لفقد 5.6 مليون وظيفة

قالت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الانقطاع المفاجئ للغاز الروسي سيؤدي لفقد 5.6 مليون وظيفة.

وأضافت أن الانقطاع المفاجئ للغاز الروسي سيخفض الناتج المحلي الألماني 12.5%.

مادة اعلانية

كانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن البنك المركزي الألماني، أن الاقتصاد سيتراجع 3% في 2023 إذا توقف الغاز الروسي.

ورفعت ألمانيا مستوى التأهب في خطّتها الطارئة للغاز المكونة من 3 مراحل، الخميس الماضي 23 يونيو، بسبب انخفاض الإمدادات الروسية.

ووفقا لذلك، تستعد ألمانيا للانتقال إلى المستوى الثاني من خطة الطوارئ، في ضوء ارتفاع مخاطر نقص إمدادات الغاز على المدى الطويل، بما يسمح للمرافق بتمرير الأسعار المرتفعة إلى الصناعة والأسر، ومن ثم خفض الطلب.

وفعّلت ألمانيا أواخر مارس الماضي، المستوى الأول من خطة الطوارئ لمواجهة نقص إمدادات الغاز الروسي، وتشمل هذه الخطة مراقبة صارمة للتدفقات اليومية والتركيز على ملء خزانات الغاز.