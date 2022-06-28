.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس وزراء بلجيكا: العقوبات الأوروبية كبدت اقتصاد روسيا خسائر لكنها تضر بمصالحنا

  • الخط
غاز روسيا اقتصاد أوروبا مناسبة
اقتصاد أوروبا يعاني من العقوبات على روسيا
اقتصاد أوروبا

رئيس وزراء بلجيكا: العقوبات الأوروبية كبدت اقتصاد روسيا خسائر لكنها تضر بمصالحنا

ونخشى تأثر الطبقة الوسطى في دولنا بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأوروبية كبدت اقتصاد روسيا خسائر لكنها تضر بمصالحنا.

وأضاف رئيس وزراء بلجيكا، أننا نخشى تأثر الطبقة الوسطى في دولنا بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا.

وحضت مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، الدول والشركات التي تملك مخزونات غذاء على المساعدة في تخفيف النقص.

مجموعة الـ7 تتجه لإقرار 5 مليارات دولار لدعم الأمن الغذائي العالمي اقتصاد أزمة الغذاء مجموعة الـ7 تتجه لإقرار 5 مليارات دولار لدعم الأمن الغذائي العالمي

وفرضت دول الغرب عقوبات ضد روسيا منذ شنها حرباً على أوكرانيا، مع استثناء النفط والغاز الروسيين، فيما يقلص الاتحاد الأوروبي ببطء وارداته من الخام والوقود الروسيين منذ مارس، حيث وافق على حظرهما بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022.

مع ارتفاع المخاوف من استمرار الصراع الروسي الأوكراني لأشهر بعد، وسط أزمة غذاء بدأت تلوح في الأفق لاسيما في بعض الدول الإفريقية التي تعتمد على محاصيل قمحها من أوكرانيا وروسيا، حذرت الأمم المتحدة مجدداً من أزمة جوع مقبلة.

ونبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الماضي خلال قمة جمعت 40 دولة في برلين، من أن العالم يواجه "كارثة بسبب النقص المتزايد في الغذاء".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المولدات ملاذ الليبيين لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المولدات ملاذ الليبيين لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء
اكتشف المزيد