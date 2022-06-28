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مؤشر ثقة المستهلك الأميركي يهوي في يونيو

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تضخم

مؤشر ثقة المستهلك الأميركي يهوي في يونيو

تركت المخاوف حيال التضخم المستهلكين يتوقعون أن يضعف النمو الاقتصادي بشكل كبير

واشنطن - رويترز

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هبطت ثقة المستهلك الأميركي بشكل حاد في يونيو/حزيران إذ تركت المخاوف حيال ارتفاع التضخم المستهلكين يتوقعون أن يضعف النمو الاقتصادي بشكل كبير في النصف الثاني من العام.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك هبط 4.5 نقطة إلى قراءة عند 98.7 هذا الشهر.

وتراجع مؤشر التوقعات، الذي يقيس توقعات المستهلكين في الأجل القصير للدخل والأعمال وسوق العمل إلى 66.4، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2013، من 73.7 في مايو/أيار.

وقالت لين فرانكو مديرة المؤشرات الاقتصادية لدى كونفرنس بورد في واشنطن "التوقعات هبطت الآن كثيرا عن قراءة عند 80، مما يشير إلى نمو أضعف في النصف الثاني من 2022 وأيضا احتمال متزايد لركود بحلول نهاية العام."

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