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مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الشركات

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مجلس الوزراء السعودي
جانب من جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي
اقتصاد السعودية

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام الشركات

يجمع أشكال وأنواع الشركات في وثيقة تشريعية واحدة

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رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

واطلع المجلس على عدة موضوعات واتخذ عدة قرارات منها الموافقة على نظام الشركات، وعلى نظام الوساطة العقارية، وعلى الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

من جانبه، قال وزير التجارة، وزير الإعلام "المكلف" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إن نظام الشركات الجديد الذي صدر اليوم بقرار مجلس الوزراء حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإيمانه بأهمية هذا النظام، ودوره في تمكين قطاع الأعمال، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأضاف القصبي "أن نظام الشركات الجديد تم تطويره بمتابعة مباشرة من ولي العهد، وتم العمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، حتى صدوره ليكون محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للإسهام بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

وتكمن أهمية النظام في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات (الشركات التجارية، والشركات المهنية، والشركات غير الربحية) في وثيقة تشريعية واحدة، ويُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج جميع التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.

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