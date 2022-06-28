قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة الـ7 تتجه لإقرار 5 مليارات دولار لدعم الأمن الغذائي العالمي، والمساعدة في حل مشاكل الإمدادات الغذائية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وهو ما يرجع ذلك في جزء كبير منه إلى غزو روسيا لأوكرانيا المورّد الزراعي الرئيسي.

وقال المسؤول الكبير للصحفيين، إنه سيأتي أكثر من نصف هذه المساعدات من الولايات المتحدة".

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كانت مجموعة السبع قد حضت جميع الدول على عدم تقييد صادراتها الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا بعد اجتماع لوزراء الزراعة في المجموعة لمناقشة الأزمة في برلين.

ودعا الوزراء جميع الدول إلى إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة واتخاذ الاحتياطات ضد فرض قيود غير مبررة على الصادرات.

وقال وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجموعة السبع، إنه قلق للغاية بشأن التأثير المحتمل في حال تم تقليص الصادرات، الأمر الذي قد يتسبب في ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى.

وشهدت أسواق السلع العالمية اضطرابات واسعة منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ووصلت أسعار الحبوب والمعادن والنفط لمستويات قياسية.