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مصر تصدر دعوة دولية لتقديم عروض توريد كمية غير محددة من القمح

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قمح مصر اقتصاد
قمح
اقتصاد مصر

مصر تصدر دعوة دولية لتقديم عروض توريد كمية غير محددة من القمح

مهلة التقديم تنتهي 29 يونيو

القاهرة - رويترز

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أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر دعوة دولية، لتقديم عروض لتوريد كمية غير محددة من القمح.

وتنتهي مهلة تقديم العروض يوم غد الأربعاء الموافق 29 يونيو.

وقالت هيئة السلع، إن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب)، لكل المناشئ المسجلة لدى الهيئة، مع الدفع عند الإطلاع.

وأضافت أن الشحن سيكون أثناء أغسطس و/أو سبتمبر و/أو أكتوبر.

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