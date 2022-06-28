هيئة السلع التموينية المصرية توضح فترة الشحن في دعوة دولية لتقديم عروض للقمح

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إيضاحا اليوم الثلاثاء عن فترة الشحن في دعوة لتقديم عروض توريد كمية غير محددة من القمح المستورد يوم 29 يونيو/حزيران.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إن كل شهر مقسم إلى فترتي شحن من الأول إلى الخامس عشر من الشهر ومن اليوم السادس عشر وحتى نهاية الشهر.

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وتسعى الهيئة لشراء كمية غير محددة من القمح غدا الأربعاء للشحن خلال أغسطس آب و/أو سبتمبر/أيلول و/أو أكتوبر/تشرين الأول.