ساما
استمرار إقراض القطاع الخاص في السعودية.. وصل لـ2.17 تريليون ريال
"ساما": زيادة صافي الموجودات الأجنبية 1% في مايو إلى 1.66 تريليون ريال
أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، نمو اقراض البنوك للقطاع الخاص بشكل شهري خلال مايو الماضي، بنسبة لامست 1%، ليصل إلى 2.170 تريليون ريال، وهو النمو للشهر الـ 12 على التوالي.
وأشار التقرير الشهري لـ"ساما" إلى ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية بنحو 1% في مايو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى 1.660 تريليون ريال.
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فيما سجلت الموجودات الأجنبية استقرارا، على أساس شهري.
كما أظهرت الأرقام ارتفاع الودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة تجاوزت 27% المئة لتصل إلى 304 مليارات ريال مقارنة بمايو من العام الماضي.
وسجلت ودائع الصناديق والهيئات الحكومية لدى "ساما"، قفزة سنوية بـ50% لتصل إلى أعلى مستوياتها تاريخيا بـ212 مليار ريالا.
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