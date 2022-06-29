الاتحاد الأوروبي يحظر إنتاج وبيع السيارات التقليدية بحلول 2035

وافق الاتحاد الأوروبي على وقف إنتاج وبيع السيارات المزودة بمحركات الاحتراق التقليدية بحلول العام 2035، استعداداً للتحول الكامل إلى المركبات الكهربائية.

يأتي ذلك في محاولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر، بهدف تحقيق الأهداف المناخية للقارة الأوروبية، لا سيما الحياد الكربوني بحلول 2050.

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وفي ديسمبر الماضي، اشترى الأوروبيون سيارات كهربائية أكثر من سيارات الديزل، وهي المرة الأولى التي تتفوق فيها مبيعات السيارات الكهربائية على سيارات الديزل، الأكثر شعبية في أوروبا تاريخياً.