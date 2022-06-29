اقتصاد مصر
البنك الدولي يمول مصر بـ 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي
يستهدف تمويل مشتريات القمح
ذكر بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الأربعاء، أن البنك الدولي أقر تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وأضاف البيان أن "المشروع الحالي يستهدف تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية".
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