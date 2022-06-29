تراجع عدد السكان في السعودية 2.6% بسبب خروج الأجانب خلال الجائحة

تراجع إجمالي عدد السكان في السعودية بنسبة 2.6% في منتصف العام 2021 إلى 34.1 مليون نسمة مقارنة بنحو 35 مليون نسمة في منتصف العام 2020.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأربعاء، إن العامل الرئيسي المحرك لانخفاض إجمالي عدد السكان هو انخفاض عدد السكان غير السعوديين بنسبة 8.6%، مع خروج العديد من غير السعوديين من البلاد خلال جائحة كورونا.

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وأضافت الهيئة أن عدد السكان السعوديين ارتفع بنسبة 1.2% في منتصف العام 2021، على أساس سنوي.

وشكل الذكور ما نسبته 56.8% من إجمالي السكان ما يعادل 19.4 مليون فرد، فيما شكلت الإناث ما نسبته 43.2% من إجمالي السكان ما يعادل 14.7 مليون أنثى.

وأوضحت الهيئة أن انخفاض أعداد السكان في السعودية في منتصف العام 2021، جاء بعد ارتفاع أعداد السكان في السعودية من 34.2 مليون نسمة في 2019، إلى 35 مليون نسمة في 2020.

وأشارت إلى أن التكاثر الطبيعي وهو عدد المواليد مطروحاً منه عدد الوفيات كان موجباً للسعوديين ولغير السعوديين، ولذلك فإن الانخفاض في إجمالي عدد السكان نحم بشكل رئيسي عن تراجع أعداد الذكور غير السعوديين المقيمين في المملكة بنسبة 10.6% في منتصف 2021 على أساس سنوي، بسبب زيادة أعداد الذين غادروا المملكة منهم خلال جائحة كورونا.

وشكل السكان السعوديين نسبة 63.6% من إجمالي السكان، بينما شكل غير السعوديين نسبة 36.4%.