رئيس الفيدرالي في نيويورك يدعو لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع

دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون وليامز، إلى مزيد من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة لخفض معدلات التضخم.

وطالب وليامز برفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس ثانية في الاجتماع المقرر بنهاية يوليو المقبل.

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وقال وليامز، إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة لتكون ما بين 3 إلى 3.5% بنهاية العام الحالي، وبنسبة تصل إلى 4% العام المقبل، مستبعدا في الوقت نفسه أن ينزلق الاقتصاد الأميركي إلى ركود.

وكان البنك المركزي الأميركي، أعلن في 15 يونيو الجاري، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 28 عاما، مع رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 75 نقطة بهدف مواجهة ارتفاع التضخم.

ومع هذه الزيادة الثالثة على التوالي، أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75%.

وأكدت اللجنة المكلّفة السياسة المالية في المصرف أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال "ملتزما بشدة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%"، مع توقّعها مواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي.