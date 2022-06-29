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على غرار النفط.. روسيا تبحث عن مشترين لذهبها بعد الحظر الأميركي

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سبائك ذهبية في مصنع للمعادن غير الحديدية بروسيا (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع للمعادن غير الحديدية بروسيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

على غرار النفط.. روسيا تبحث عن مشترين لذهبها بعد الحظر الأميركي

العقوبات تطال الواردات الجديدة من الذهب الروسي

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا ستتطلع إلى تصدير الذهب إلى دول أخرى بعد أن حظرت الولايات المتحدة واردات الذهب الروسي.

فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 100 هدف في روسيا، وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي، تنفيذاً لالتزامات تعهد بها زعماء مجموعة السبعة هذا الأسبوع لمعاقبة روسيا على غزوها أوكرانيا.

كانت الحكومة البريطانية قد قالت الأحد الماضي، إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو.

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