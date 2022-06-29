قراءة نهائية تظهر انكماشاً أكبر للاقتصاد الأميركي في الربع الأول

أكدت المراجعة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول انكماشًا أكبر للاقتصاد الأميركي بنسبة 1.6٪، مما يدعم الرأي القائل بأن الركود وشيك في الاقتصاد الأول عالمياً، مع احتدام التضخم واتجاه الأسهم إلى أسوأ أداء للنصف الأول منذ العام 1970.

كان التقرير الأولي الصادر عن وزارة التجارة في أبريل، أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للسلع والخدمات المنتجة عبر الاقتصاد، تقلص بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي في فترة الثلاثة أشهر من يناير حتى مارس في انخفاض مفاجئ، بعد توقع الاقتصاديين في استطلاع "رفينيتيف" نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1٪ لذلك الربع.

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يعد هذا الانكماش أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة منذ الربع الثاني من العام 2020، عندما كانت في خضم ركود بسبب جائحة كورونا.

وجاء التراجع في 2022 بعد نمو قوي بنسبة 6.9٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2021.