.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مورغان ستانلي يتوقع ركود الاقتصاد الأوروبي في الربع الأخير من 2022 

  • الخط
اليورو
اليورو
اقتصاد أوروبا

مورغان ستانلي يتوقع ركود الاقتصاد الأوروبي في الربع الأخير من 2022

توقع أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة في كل اجتماع هذا العام لتصل إلى 0.75٪ بحلول ديسمبر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع بنك مورغان ستانلي أن يدخل اقتصاد منطقة اليورو في ركود معتدل خلال الربع الأخير من هذا العام، إثر انخفاض إمدادات الطاقة من روسيا.

ورجّح البنك تعافي الاقتصاد الأوروبي مجدداً في الربع الثاني من العام المقبل، مدفوعاً بزيادة الاستثمار.

كما توقع مورغان ستانلي أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة في كل اجتماع هذا العام لتصل إلى 0.75٪ بحلول ديسمبر، وذلك لكبح معدلات التضخم المرتفعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تستعد لعرض نظام دفاع جوي تجريبي بالليزر خلال زيارة بايدن إسرائيل تستعد لعرض نظام دفاع جوي تجريبي بالليزر خلال زيارة بايدن
اكتشف المزيد