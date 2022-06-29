اقتصاد أوروبا
مورغان ستانلي يتوقع ركود الاقتصاد الأوروبي في الربع الأخير من 2022
توقع أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة في كل اجتماع هذا العام لتصل إلى 0.75٪ بحلول ديسمبر
توقع بنك مورغان ستانلي أن يدخل اقتصاد منطقة اليورو في ركود معتدل خلال الربع الأخير من هذا العام، إثر انخفاض إمدادات الطاقة من روسيا.
ورجّح البنك تعافي الاقتصاد الأوروبي مجدداً في الربع الثاني من العام المقبل، مدفوعاً بزيادة الاستثمار.
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كما توقع مورغان ستانلي أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة في كل اجتماع هذا العام لتصل إلى 0.75٪ بحلول ديسمبر، وذلك لكبح معدلات التضخم المرتفعة.
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