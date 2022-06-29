مورغان ستانلي يتوقع ركود الاقتصاد الأوروبي في الربع الأخير من 2022 

توقع بنك مورغان ستانلي أن يدخل اقتصاد منطقة اليورو في ركود معتدل خلال الربع الأخير من هذا العام، إثر انخفاض إمدادات الطاقة من روسيا.

ورجّح البنك تعافي الاقتصاد الأوروبي مجدداً في الربع الثاني من العام المقبل، مدفوعاً بزيادة الاستثمار.

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كما توقع مورغان ستانلي أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة في كل اجتماع هذا العام لتصل إلى 0.75٪ بحلول ديسمبر، وذلك لكبح معدلات التضخم المرتفعة.