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الاقتصاد البريطاني ينمو كما كان متوقعا في الربع الأول من 2022

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بريطانيا اقتصاد مناسبة
الاقتصاد البريطاني يقترب من الركود
اقتصاد بريطانيا

الاقتصاد البريطاني ينمو كما كان متوقعا في الربع الأول من 2022

سجل معدل نمو 0.8%

لندن – رويترز

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نما الاقتصاد البريطاني كما كان متوقعا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 وهي فترة لم يشعر فيها المواطنون بآثار ارتفاع التضخم الذي يهدد الآن بالتسبب في ركود.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي في خامس أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.8% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وكان تقدير أولي سابق لمكتب الإحصاءات قد توقع نمو الاقتصاد في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار بنسبة 0.8%. ولم يكن اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون تعديل ذلك التوقع في البيان الصادر اليوم الخميس.

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