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الاقتصاد الصيني ينتعش بدفع من النمو القوي للخدمات والبناء 

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بكين
بكين (رويترز)
اقتصاد الصين

الاقتصاد الصيني ينتعش بدفع من النمو القوي للخدمات والبناء

مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام

دبي - العربية.نت

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أظهر الاقتصاد الصيني مزيداً من علامات التحسن خلال يونيو، في ظل الانتعاش القوي في الخدمات والبناء مع تخفيف الإجراءات المتعلقة بكورونا.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى فوق مستوى الخمسين نقطة، لكن الأرقام جاءت أقل بقليل من التوقعات.

في المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي والذي يقيس نشاط الخدمات والبناء إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام عند 54.7 نقطة.

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