السعودية تعتزم تنفيذ 17 مشروعاً تنموياً بـ 400 مليون دولار في اليمن

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن حزمة مشاريع تنموية ستنفذ في اليمن.

وقالت السعودية إن حزمة المشاريع التي ستقدم لليمن تشمل 17 مشروعا في 6 قطاعات بقيمة 400 مليون دولار.

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وتعتزم السعودية تقديم 200 مليون دولار إضافية لتوفير المشتقات النفطية لليمن لتشغيل محطات الكهرباء.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته خلال زيارته الخاصة للمملكة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وانطلاقاً من حرص قيادة المملكة على دعم جهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية في النهوض باليمن سياسيًا واقتصاديًا، واستمرارًا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق، فقد أُعلِنت خلال اللقاء حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروعًا تنمويًا في 6 قطاعات، هي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته.

كما بُحِثت خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل.

وأكد نائب وزير الدفاع دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركتها مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.