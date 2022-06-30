السيارات الكهربائية .. توفير أم رفاهية؟

تزايدت شعبية السيارات الكهربائية مؤخرا مع ارتفاع أسعار الوقود، وإطلاق ماركات السيارات الفارهة مثل أودي ومرسيدس وبورشه وتسلا ولوسيد، سيارات كهربائية فاخرة يتجاوز سعر بعض منها 100 ألف دولار.

وكان من المنتظر أن تتراجع أسعار السيارات الكهربائية بعد أن انخفض متوسط تكلفة بطارياتها، وهو أغلى مكوناتها، بأكثر من 80%، مقارنة بـ 2012، ما يجعلها في متناول المزيد من الناس ولكن حدث العكس تماماً، حيث ارتفع متوسط سعر شراء سيارة كهربائية جديدة في الولايات المتحدة بأكثر من 80%، لأن معظم مصنعي السيارات يطورون طرازات كهربائية فاخرة قبل التوسع في السيارات الأرخص سعراً.

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كما أدى نقص أشباه الموصلات وإغلاق المصانع خلال جائحة كورونا إلى ارتفاع أسعار جميع السيارات، سواء كانت تعمل بالوقود أو تعمل بالكهرباء.

وعلى الرغم من ذلك تشير توقعات غولدمان ساكس إلى نمو المبيعات 56% على أساس سنوي في عام 2022 لتصل إلى 6.9 مليون سيارة.

وعند مقارنة هذا الرقم بعام 2019، حيث بيعت 2.2 مليون سيارة كهربائية، فإن هذا يمثل 2.5% فقط من مبيعات السيارات العالمية.

وفي عام 2020، انكمشت سوق السيارات، لكن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت إلى 3 ملايين ومثلت 4%، من إجمالي مبيعات السيارات.

وفي 2021، زادت مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من الضعف لتصل إلى 6.6 مليون، وهو ما يمثل ما يقرب من 9%، من سوق السيارات العالمي. وجاء صافي النمو في مبيعات السيارات العالمية في عام 2021 من السيارات الكهربائية.

وسواء كان اقتناء سيارة كهربائية للتوفير أم للرفاهية، آجلاً قد لا نمتلك الخيار في العديد من الدول، خصوصاً بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على وقف إنتاج وبيع السيارات المزودة بمحركات الاحتراق بحلول عام 2035 استعدادا للتحول الكامل إلى المركبات الكهربائية لأسباب بيئية.

وفي المنطقة أيضا، بدأت الدول تتلمس طريقها لنشر استخدام السيارات الكهربائية.

وكشف تقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الإمارات تتصدر دول المنطقة في اعتماد السيارات الكهربائية مع معدل محطات شحن من بين الأعلى على مستوى العالم، حيث أسست 240 محطة الشحن.

ويرى الخبراء أن السيارات الكهربائية تستلزم صيانة أقل، إذ ليس هناك عامل احتراق الوقود لكن يحذرون من أنه بالمتوسط يمكن للسيارة أن تسير مسافة 300 - 650 كلم إذا كانت بطاريتها كاملة الشحن، وهو ما لا يناسب من يتنقل بمسافات طويلة خارج المدن بشكل دائم.