بنك بوبيان ومجموعة زين الكويتيين يشكلان تحالفا لتأسيس بنك رقمي

أعلن بنك بوبيان الكويتي ومجموعة زين للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الخميس، في بيانين منفصلين للبورصة، أنهما شكلا تحالفا مع مستثمرين آخرين لتأسيس بنك رقمي تحت مظلة بنك الكويت المركزي.

كان "المركزي" الكويتي، أعلن في نهاية يناير الماضي أن على الشركات الراغبة في الحصول على رخصة مصرفية لتأسيس بنوك رقمية تقديم طلباتها في مهلة أقصاها نهاية يونيو 2022 على أن يكشف "المركزي" عن الطلبات المستوفية للشروط بنهاية العام.

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وكانت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية "أوريدو" قد أعلنت أن مجلس إدارتها وافق على تقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي للحصول على رخصة بنك رقمي.

تشهد دول الخليج سباقا متسارعا لتأسيس البنوك الرقمية، بالتوازي مع تحديث الأنظمة الرقابية والإشرافية لاستيعاب الشكل الجديد من المؤسسات البنكية، الذي يعوّل عليه لتسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة الشمول المالي.