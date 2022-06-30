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تسارع معدل التضخم في فرنسا إلى 5.8% خلال يونيو

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تضخم

تسارع معدل التضخم في فرنسا إلى 5.8% خلال يونيو

مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية

باريس - فرانس برس

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شهد معدل التضخم في فرنسا تسارعا أكبر خلال يونيو، ليصل إلى 5.8% على أساس سنوي، مقابل 5.2% في مايو، وفقاً لتقدير أولي مؤقت للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أصدره اليوم الخميس.

وأوضح المعهد أن التضخم مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، التي ارتفعت على التوالي بنسبة 33.1% و5.7% مقارنة بيونيو 2021.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7% في يونيو 2022، كما في الشهر السابق، وبعد 0.4% خلال أبريل.

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ووفقاً للبيان الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، فإن "أسعار الطاقة ستتسارع بشكل كبير بما يتماشى مع أسعار المنتجات البترولية".

وارتفعت أسعار الخدمات في يونيو بنسبة 3.2% على أساس سنوي، أي بالوتيرة نفسها المسجلة الشهر الماضي، في حين تباطأت أسعار السلع المصنّعة إلى 2.6%، مقابل 3% في مايو.

كما ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك المنسّق والذي يعمل كأداة للمقارنات الأوروبية، في يونيو بنسبة 6.5% على اساس سنوي، مقابل 5.8% في مايو.

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