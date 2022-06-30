تصريح لمسؤول يورط روسيا.. هل سرقت حبوب أوكرانيا؟
أول سفينة حبوب تغادر ميناء بيرديانسك الأوكراني الذي تحتله روسيا
أعلن مسؤول محلي اليوم الخميس، مغادرة أول سفينة شحن لميناء بيرديانسك الأوكراني الذي تحتله روسيا، بعد أن قالت موسكو إن الميناء أزيلت منه الألغام، وإنه جاهز لاستئناف شحن الحبوب.
كتب يفغيني باليتسكي، المسؤول الروسي في المناطق التي تحتلها روسيا في زابوريجيا الأوكرانية على تلغرام: "بعد توقف لعدة أشهر غادرت أول سفينة شحن ميناء بيرديانسك".
ونقلت وكالتا الأنباء الروسيتان "تاس" و"ريا" عن باليتسكي قوله، إن أول سفينة شحن تغادر بيرديانسك كانت تحمل 7000 طن من الحبوب وهي متجهة إلى "دول صديقة"، لكن رسالة منقحة لـ"باليتسكي" على تلغرام اطلعت عليها رويترز، لم تذكر البضائع التي كانت تحملها السفينة.
اتهمت أوكرانيا روسيا بسرقة الحبوب من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية منذ بدء غزوها في أواخر فبراير، وهو أمر نفاه الكرملين.
وتهدد الحرب بالتسبب في نقص حاد في الغذاء حيث تمثل روسيا وأوكرانيا حوالي 30٪ من صادرات القمح العالمية.
قال باليتسكي عبر تلغرام، إن سفينة الشحن محمية بأسطول روسي في البحر الأسود. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الدفاع الروسي إن ميناءي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين، الخاضعين لسيطرة القوات الروسية، جاهزان لاستئناف شحنات الحبوب.
واتهمت الدول الغربية روسيا بخلق خطر المجاعة العالمية من خلال منع أوكرانيا من تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود. فيما تنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء العالمية وتلقي باللوم على العقوبات الغربية.
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