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فاينانشال تايمز: PIF يسعى للاستحواذ على حصة في أستون مارتن البريطانية

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داخل أحد مصانع Aston Martin في بريطانيا (رويترز)
داخل أحد مصانع Aston Martin في بريطانيا (رويترز)
صندوق الاستثمارات

فاينانشال تايمز: PIF يسعى للاستحواذ على حصة في أستون مارتن البريطانية

قد تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني

دبي - العربية.نت

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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الخميس، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في خضم محادثات مبكرة مع شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية "أستون مارتن"، بشأن الاستحواذ على حصة في الشركة قد تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه إسترليني (243.5 مليون دولار).

جاء تقرير فاينانشال تايمز، الذي استشهد بأربعة مصادر، في أعقاب تقرير مماثل أصدرته مجلة أوتوكار أمس الأربعاء.

وكان صندوق PIF نشطاً في مجال صناعة السيارات خاصة الكهربائية منذ عدة سنوات، حيث استحوذ على حصة صغيرة في شركة "تسلا" الأميركية في العام 2018، كما يمتلك حصة مسيطرة في شركة صناعة السيارات الكهربائية "لوسد". وقد اشترى PIF حصة أقلية في شركة صناعة السيارات الخارقة الإيطالية أوراتشيو باجاني Horacio Pagani.

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