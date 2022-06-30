مصر تشتري 815 ألف طن من القمح في ممارسة دولية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إنها تعاقدت على شراء 815 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، والتي تعد أكبر صفقة منذ أعوام مع انخفاض الأسعار على نحو طفيف.

وأوضحت الهيئة، الأربعاء أن الكمية المشتراة تشمل 350 ألف طن من القمح الفرنسي و240 ألف طن من القمح الروماني و175 ألف طن من القمح الروسي و50 ألف طن من القمح البلغاري.

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وقال متعاملون، إن أقل تكلفة وعرض للشحن كانت للقمح الروماني وبلغت 429.90 دولار للطن، بانخفاض 10% عن أقل عرض قبلته الهيئة في آخر ممارسة في يونيو، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 58% عن سعر شراء قمح روماني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت تلك الممارسة بعد أيام من إعلان وزير التموين المصري، أن الحكومة تبحث سبل خفض الواردات عبر رفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 من 82%، بل واستخدام البطاطا في صنع الخبز.

وأضاف أن مصر تسعى إلى توفير نحو 500 ألف طن من القمح المستورد، وتستهدف استيراد ما يتراوح بين خمسة وخمسة أطنان ونصف من القمح للسنة المالية 2022-2023.

وكان البنك الدولي، وافق أمس الأربعاء على منح مصر مساعدة بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في تمويل مشتريات القمح.

وقالت هيئة السلع التموينية إن الكمية سيجري شحنها في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2022.

وسمحت أيضا بشحنات يبلغ حجمها 50 ألف طن بدلا من 55 و60 ألفا كالمعتاد.