.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصين تستأنف تنشيط الاقتصاد بضخ 45 مليار دولار في البنية التحتية

  • الخط
الصين اقتصاد كورونا مناسبة
الصين
اقتصاد الصين

الصين تستأنف تنشيط الاقتصاد بضخ 45 مليار دولار في البنية التحتية

بكين كانت قد حصلت على 120 مليار دولار من بنوك الدولة لتمويل مشاريع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الحكومة الصينية إجراء تحفيزيا جديدا لتمويل مشاريع البنية التحتية كجزء من مساعيها لدفع الاستثمار وزيادة فرص العمل في النصف الثاني من العام الحالي مع بدء تعافي الاقتصاد الصيني، من آثار عمليات الإغلاق المتعلقة بكورونا.

ومن المقرر أن تجمع الحكومة الصينية 300 مليار يوان بما يعادل نحو 45 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال بيع سندات مالية والاعتماد على أدوات تمويل أخرى.

وكانت بكين قد حصلت مؤخرا على 800 مليار يوان ما يعادل 120 مليار دولار من بنوك الدولة لتمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور جديدة للقصف الصاروخي الروسي على مبنى سكني في أوديسا الأوكرانية صور جديدة للقصف الصاروخي الروسي على مبنى سكني في أوديسا الأوكرانية
اكتشف المزيد