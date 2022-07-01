اقتصاد الصين
الصين تستأنف تنشيط الاقتصاد بضخ 45 مليار دولار في البنية التحتية
بكين كانت قد حصلت على 120 مليار دولار من بنوك الدولة لتمويل مشاريع
أعلنت الحكومة الصينية إجراء تحفيزيا جديدا لتمويل مشاريع البنية التحتية كجزء من مساعيها لدفع الاستثمار وزيادة فرص العمل في النصف الثاني من العام الحالي مع بدء تعافي الاقتصاد الصيني، من آثار عمليات الإغلاق المتعلقة بكورونا.
ومن المقرر أن تجمع الحكومة الصينية 300 مليار يوان بما يعادل نحو 45 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال بيع سندات مالية والاعتماد على أدوات تمويل أخرى.
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وكانت بكين قد حصلت مؤخرا على 800 مليار يوان ما يعادل 120 مليار دولار من بنوك الدولة لتمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد.
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