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إندونيسيا تحث مجموعة السبع على ألا تؤثر العقوبات الروسية على الغذاء والأسمدة

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الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
أزمة الغذاء

إندونيسيا تحث مجموعة السبع على ألا تؤثر العقوبات الروسية على الغذاء والأسمدة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الخميس إن قضايا إمدادات الغذاء العالمية لن تتحسن إذا لم تتوفر الأسمدة الروسية والقمح الأوكراني، وقال إنه حث قادة مجموعة السبع على ضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة على روسيا على إمدادات الغذاء والأسمدة.

وكان ويدودو، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، يتحدث في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماع ثنائي في موسكو.

وفرض الغرب عقوبات قاسية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

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