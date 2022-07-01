إندونيسيا تحث مجموعة السبع على ألا تؤثر العقوبات الروسية على الغذاء والأسمدة

قال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الخميس إن قضايا إمدادات الغذاء العالمية لن تتحسن إذا لم تتوفر الأسمدة الروسية والقمح الأوكراني، وقال إنه حث قادة مجموعة السبع على ضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة على روسيا على إمدادات الغذاء والأسمدة.

وكان ويدودو، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، يتحدث في مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماع ثنائي في موسكو.

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وفرض الغرب عقوبات قاسية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.