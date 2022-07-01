الذهب
رفع ضريبة استيراد الذهب في الهند لـ12.5% مع تضخم العجز التجاري
وسط فجوة تجارية متضخمة في البلاد
رفعت الحكومة الهندية ضريبة استيراد الذهب في خطوة مفاجئة تهدف إلى تقليل التدفقات إلى ثاني أكبر مستهلك في العالم.
يأتي ذلك في ظل الفجوة التجارية المتضخمة في البلاد والتي هبطت بعملتها إلى مستوى قياسي منخفض.
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وأظهر بيان حكومي أنه تم رفع ضريبة استيراد الذهب في البلاد من 7.5% إلى 12.5%.
الجدير بالذكر أن مشتريات الهند من الذهب ارتفعت العام الماضي إلى أعلى مستوى في 10 أعوام، بحسب مجلس الذهب العالمي.
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