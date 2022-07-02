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صندوق النقد الدولي يزور تونس هذا الأسبوع لبدء التفاوض حول قرض

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اقتصاد تونس

صندوق النقد الدولي يزور تونس هذا الأسبوع لبدء التفاوض حول قرض

خبراء يقدرون أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو

دبي - العربية.نت

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أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي أنه من المتوقع أن تصل بعثة من صندوق النقد الدولي إلى تونس الاثنين لبدء مفاوضات بشأن برنامج مساعدة للبلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.

وصرح المسؤول بأن "وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس اعتبارا من الاثنين. والغرض من هذه البعثة هو إطلاق مفاوضات رسمية مع السلطات التونسية".

ستتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية، وفق وكالة فرانس برس.

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ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض المعني نحو ملياري يورو.

طلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت بعد احتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.

واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد فاتورة رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.

لكن الاتحاد العام التونسي للشغل النافذ رفض خطة الإصلاحات الحكومية، التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

من جهته أكد سعيّد عند استقباله مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في 21 يونيو، "ضرورة إدخال إصلاحات كبرى" لكنه أكد وجوب "مراعاة الأبعاد الاجتماعية".

أشار فريق صندوق النقد الدولي الذي زار تونس في مارس إلى "التحديات البنيوية الكبرى" التي تواجه تونس في ظل "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية".

يضاف إلى هذه الصعوبات الرئيسية تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. وأوكرانيا وروسيا هما تقليديا الموردان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي.

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