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روسيا تقلص ضريبة تصدير زيت دوار الشمس بشدة لدعم الصادرات

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عباد الشمس (آيستوك)
نبات عباد الشمس
اقتصاد روسيا

روسيا تقلص ضريبة تصدير زيت دوار الشمس بشدة لدعم الصادرات

خفضت روسيا ضريبة التصدير إلى 163.3 دولار للطن قياسا على 560.1 سابقا

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم السبت، خفض ضريبة تصدير زيت دوار الشمس خفضا حادا بعد تغيير المعادلة التي تستخدمها موسكو لحسابها من أجل دعم شحناته، بينما تحوم عملة الروبل قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وأضافت الوزارة في مذكرة أن ضريبة تصدير زيت دوار الشمس حُددت عند 8408.7 روبل (163.3 دولار بالمعدل الحالي) للطن لشهر يوليو/ تموز، بأقل من 71% عن المستوى السابق المسعر بالدولار.

وكانت السلطات قد حددت الضريبة لشهر يوليو/ تموز في السابق بالدولار الأميركي عند 560.1 دولار للطن، وفق رويترز.

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وارتفع الروبل إلى أعلى مستوياته في 7 سنوات هذا الأسبوع، بدعم من ضوابط رأس المال، لكن من المتوقع أن ينخفض في المدى الطويل. وفقد ما يقرب من 6% أمس الجمعة في التعاملات بموسكو.

وكانت روسيا المتضررة من العقوبات الغربية قد خفضت أمس الضرائب على صادراتها من الحبوب بشكل حاد بعد تغيير الصيغة التي تستخدمها لحسابها لدعم الشحنات في موسم يوليو/ تموز-يونيو/ حزيران التسويقي.

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