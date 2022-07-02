محاكم السعودية.. 336.9 ألف طلب تنفيذ ضد متعثري سداد خلال 11 شهراً

بلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم التنفيذ في السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند الأمر"، نحو 336.9 ألف دعوى خلال 11 شهرا الماضية، بمعدل يومي نحو 1.1 ألف طلب تنفيذ.

وشكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ"سند لأمر" 44.2% من إجمالي سندات التنفيذ.

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وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل، حصلت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من هذه الطلبات بـ140950 طلب تنفيذ بنسبة 41.9%، تليها منطقة مكة بـ72285 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ42157 دعوى، وفق صحيفة الاقتصادية.

ويقدر عدد الدعاوى، التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة جازان 15636 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ14675 دعوى، ومنطقة عسير 14027 دعوى، والقصيم 9396 طلب تنفيذ.

فيما بلغ عدد الدعاوى، التي استقبلتها منطقة تبوك 9221 طلبا، ونجران 5204 طلبات، وحائل 1988 طلبا، والحدود الشمالية 3789 طلبا، وأخيرا منطقة الجوف 3304 طلبات. وجاءت منطقة الباحة كأقل المناطق بـ1757 طلبا.

ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات، منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.

إلى ذلك، قالت وزارة العدل إن إجمالي المستفيدين من خدماتها العدلية المقدمة رقميا عبر تطبيق الأجهزة الذكية تجاوزوا المليون مستفيد، وذلك خلال العام الجاري 2022.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق ناجز شهد خلال العام إطلاق 21 خدمة جديدة، من أهمها كتابات العدل المتنقلة، وإتاحة تحميل صك الحكم، والتحقق من صك حكم، والاستعلام عن طلبات التنفيذ، وخدمة المواعيد "حجز موعد - والاستعلام عن موعد"، وخدمات التحقق "فواتير فرجت - حالة اجتماعية – وكالة - ومعاملة"، إضافة لخدمات مأذوني الأنكحة "طلب ترخيص- تجديد رخصة- وإعادة قيد)، إلى جانب توفير التطبيق لدليل مأذوني الأنكحة.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الخدمات استخداما في التطبيق شملت خدمات الاستعلام عن القضايا، والاستعلام عن العقارات، وحجز موعد مع مرفق عدلي، والتحقق من فواتير فرجت، والتحقق من حالة اجتماعية، وطلب ترخيص مأذون، وخدمة كتابات العدل المتنقلة.

ويمتاز تطبيق "ناجز" بكثير من الخصائص، إذ يكفي تسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق "ناجز" للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيد، ما يسهل الأمر ويختصر الوقت عليه، كما أن التطبيق يغني المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقرات العدلية.

وأطلقت وزارة العدل تطبيق ناجز ضمن خطتها للتحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة ناجز Najiz.sa في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة عديد من الخدمات المقدمة للمستفيدين تيسيرا لهم وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظا للحقوق عبر أفضل الحلول التقنية.