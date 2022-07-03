ألمانيا تسحب الآلاف من سيارات "تسلا" لهذا السبب.. هذه الطرز المشمولة

أعلنت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا، أنها ستسحب سيارات تسلا الكهربائية من طرازي "واي" و"3"، بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية يعتقد أنه يؤثر على 59 ألف سيارة على مستوى العالم.

وقالت الهيئة التنظيمية "كيه.بي.إيه" على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن عيبا برمجيا تسبب في تعطل خدمة "إي-كول"، التي تستخدم للاتصال تلقائيا بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث خطير.

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وأضافت الهيئة أن 59129 مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم، لكنها لم تحدد عدد المركبات الموجودة في ألمانيا.

ويضيف الخلل البرمجي المزيد من المتاعب لرئيس شركة تسلا التنفيذي، إيلون ماسك، بعد أن قالت الشركة أمس السبت إنها سلمت سيارات كهربائية في الربع الثاني بعدد يقل 17.9% عن الربع السابق، حيث أدت حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" في الصين إلى تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وقال ماسك الشهر الماضي، إن مصانع "تسلا" الجديدة في تكساس وبرلين "تخسر مليارات الدولارات" في الوقت الذي تواجه فيه الصعاب لزيادة الإنتاج بسبب نقص البطاريات ومشاكل المواني الصينية.