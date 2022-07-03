استقالة وزير الاقتصاد الأرجنتيني في ضربة لحكومة تعاني من أزمات اقتصادية متصاعدة
مع تجاوز التضخم 60%.. وتعرض البيزو لضغط متزايد
استقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان، أمس السبت، في ضربة لحكومة تعاني من أزمات اقتصادية متصاعدة.
ونشر جوزمان، الذي قاد صفقة إعادة هيكلة ديون الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي والدائنين، رسالة على حسابه على "تويتر" يعلن فيها قراره.
وقال جوزمان في رسالة موجهة إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز: "أكتب إليكم لتقديم استقالتي من منصب وزير الاقتصاد".
ووصلت معدلات التأييد للحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ توليها السلطة في عام 2019.
وتجاوز التضخم 60%، فيما تتعرض العملة البيزو لضغط متزايد، بينما تراجعت السندات السيادية.
وتسود حالة من التشكك بين المواطنين بشأن الاقتصاد والتشاحن الداخلي في الائتلاف الحاكم بين المعتدلين مثل جوزمان وجناح أكثر تشددا.
وقال جوزمان: "يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحاكم" لاختيار من يتولى المنصب خلفا له.
من جهته، قال وزير المالية السابق، ميغيل كيغيل لـ"رويترز"، إن من سيتولى المنصب ستكون أمامه مهمة صعبة، مشيرا إلى أن التضخم قد يصل إلى 80% هذا العام وهناك فجوة تقارب 100% بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.
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