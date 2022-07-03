الملك سلمان يصدر أوامر بتعيين نائبين لمحافظ البنك المركزي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد أوامر ملكية تضمنت تعيين أيمن السياري، نائبا لمحافظ البنك المركزي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور خالد الظاهر، نائبا لمحافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية.

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كما تم تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائبا لوزير السياحة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور رميح الرميح نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية، مع تكليفه بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.