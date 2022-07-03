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إيلون ماسك يعود إلى "تويتر" بصورة مع البابا.. هكذا علّق على اللقاء  

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البابا وماسك في صورة جماعية مع 4 من أبنائه (فرانس برس)
إيلون ماسك

إيلون ماسك يعود إلى "تويتر" بصورة مع البابا.. هكذا علّق على اللقاء

بعد صمته أكثر من 10 أيام

روما - فرانس برس

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خرج الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، السبت، عن الصمت الذي كان يلزمه منذ 21 يونيو على شبكة تويتر الاجتماعية التي يعمل على إتمام شرائها، بنشره مجموعة صور من بينها صورة له مع البابا فرنسيس.

وكتب ماسك على حسابه "تشرفنا بلقاء Pontifex@ أمس" (الجمعة)، معلّقاً بذلك على الصورة التي يظهر فيها ببدلة سوداء على يمين البابا، بينما يقف أربعة من أبنائه متأنقين أيضاً على يسار خورخي بيرغوليو المبتسم.

ولأغنى رجل في العالم ثمانية أبناء، بينهم ستة من جاستين ماسك (المولودة ويلسون) في العقد الأول من القرن الـ21، وتوفي أحدهم بعد أسابيع قليلة من ولادته، ثم رزق اثنين آخرين مع الموسيقية غرايمز.

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ولم يذكر مؤسس "تيسلا" و"سبايس إكس" مكان لقائه البابا ولا تفاصيله، فيما لم يعلن الفاتيكان عن هذه الزيارة الخاصة للبابا.

وأكد ماسك في 21 يونيو الماضي أن خطوته للاستحواذ على "تويتر" تبقى معلقة بسبب ما قال إنها أسئلة "مهمة جدا" حول عدد المستخدمين الوهميين على الشبكة الاجتماعية.

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