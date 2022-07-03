دولة تخيّر البنوك بين زيادة فوائد المودعين أو مواجهة ضرائب أكثر

قال زعيم الحزب الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، إنه سيتم فرض ضرائب أكثر على البنوك المحلية إذا لم تمنح المودعين فوائد أعلى على مدخراتهم ليزيد بذلك من ضغوط الحكومة على القطاع المصرفي لتقاسم مكاسبه من ارتفاع أسعار الفائدة مع المدخرين.

ووصل سعر الفائدة الرئيسي في بولندا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008، مما أدى إلى زيادة أرباح البنوك، لكنه أدى في الوقت نفسه إلى الضغط على ميزانيات الأسر في بلد تشيع فيه الرهون العقارية ذات السعر العائم.

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وأضاف كاتشينسكي، في كلمة بمدينة بياويستوك شرق البلاد السبت: "لا أريد أن اتخذ القرارات نيابة عن المصرفيين، لكن يجب أن تكون النسبة ملموسة، ليس بالتوازي مع التضخم، لكن بما يكفي ليشعر الناس بأن هذه الأموال لن تفقد نفس القيمة عندما تكون في البنك".

وأكد: "إذا لم يسر الأمر على هذا النحو، فسنضطر إلى فرض ضرائب على هذه الأرباح وهذا كل ما في الأمر".

وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، انتقد البنوك في وقت سابق لعدم تقديمها فوائد مناسبة للمدخرين.

وقال موراويكي، الشهر الماضي، إنه سيلجأ "لأساليب الإقناع" لجعلها تقدم المزيد.