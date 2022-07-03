اقتصاد مصر
كم تكفي احتياطيات مصر الاستراتيجية من 4 مواد أساسية؟.. وزير التموين يوضح
المصيلحي تحدث عن القمح وزيت الطعام والسكر والأرز
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لـ6 أشهر ونصف الشهر من الاستهلاك المحلي.
وأضاف في تصريحات أدلى بها خلال مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقلتها عنه قناة "سي.بي.سي"، أن البلاد تملك احتياطياً من زيت الطعام يكفي 6.1 شهر، ومن السكر 7.7 شهر، ومن الأرز 3.3 شهر.
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يذكر أن مصر أمّنت أكبر مناقصة توريد قمح خلال عقد من الزمان، مستفيدة من انخفاض الأسعار الأخير لتعزيز المخزونات حيث يعيق الغزو الروسي لأوكرانيا الإمدادات العالمية.
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