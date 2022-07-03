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مؤسسة الحبوب السعودية توافق على مراجعة سعر القمح المحلي لموسم 2022

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قمح
السعودية

مؤسسة الحبوب السعودية توافق على مراجعة سعر القمح المحلي لموسم 2022

سبق إقرار زيادتين لسعر شراء القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي تماشياً مع ارتفاع الأسعار الدولية

دبي - العربية.نت

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وافقت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين لموسم 2022، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر 2022.

كما أقرت المؤسسة، وهي المشتري الحكومي للقمح في المملكة، صرف أي زيادة بسعر القمح المحلي في حال قامت بترسية مناقصات دولية بسعر يفوق السعر المعتمد.

ويسري القرار بأثر رجعي ولجميع المزارعين الذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الحالي.

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وكانت المؤسسة قد اشترت ما يصل إلى 500 ألف طن من القمح الأسبوع الماضي، بمتوسط سعر 442 دولاراً للطن، للشحن في الفترة من نوفمبر إلى يناير من العام المقبل.

يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة سبق أن أقر زيادتين لسعر شراء القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي، تماشياً مع ارتفاع الأسعار الدولية.

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