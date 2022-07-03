مؤسسة الحبوب السعودية توافق على مراجعة سعر القمح المحلي لموسم 2022

وافقت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين لموسم 2022، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر 2022.

كما أقرت المؤسسة، وهي المشتري الحكومي للقمح في المملكة، صرف أي زيادة بسعر القمح المحلي في حال قامت بترسية مناقصات دولية بسعر يفوق السعر المعتمد.

مادة اعلانية

ويسري القرار بأثر رجعي ولجميع المزارعين الذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الحالي.

وكانت المؤسسة قد اشترت ما يصل إلى 500 ألف طن من القمح الأسبوع الماضي، بمتوسط سعر 442 دولاراً للطن، للشحن في الفترة من نوفمبر إلى يناير من العام المقبل.

يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة سبق أن أقر زيادتين لسعر شراء القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي، تماشياً مع ارتفاع الأسعار الدولية.