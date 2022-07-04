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أستراليا تحظر واردات الذهب الروسية.. وتفرض عقوبات جديدة على موسكو

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سبائك ذهبية في مصنع للمعادن غير الحديدية بروسيا (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع للمعادن غير الحديدية بروسيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

أستراليا تحظر واردات الذهب الروسية.. وتفرض عقوبات جديدة على موسكو

انضمت إلى الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أن بلاده ستقدم 34 عربة مدرعة إضافية لأوكرانيا، وتحظر واردات الذهب من روسيا.

وقال ألبانيز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة الأوكرانية، كييف، أمس الأحد، إن أستراليا ستفرض عقوبات على 16 آخرين من الوزراء والشخصيات الروسية مما يرفع العدد الإجمالي للأفراد الروس الخاضعين للعقوبات الأسترالية إلى 834.

وأضاف ألبانيز أن أستراليا ستقدم لأوكرانيا 14 ناقلة جند مدرعة و20 عربة بوشماستر مدرعة إضافية، حسبما نقلت "رويترز".

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وكانت الحكومة البريطانية، أكدت في وقت سابق، أنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا، أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريبا وسينطبق على الذهب المستخرج حديثا.

ولفتت الحكومة البريطانية، إلى أن ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.

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