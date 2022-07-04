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أكبر اقتصاد أوروبي يواجه أزمة "تاريخية" بارتفاع تكلفة المعيشة

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أولاف شولتس خلال مقابلة مع قناة إيه.أر.دي في برلين الأحد (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس
اقتصاد أوروبا

أكبر اقتصاد أوروبي يواجه أزمة "تاريخية" بارتفاع تكلفة المعيشة

المستشار الألماني: يجب علينا أن نهيئ أنفسنا لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور

برلين - رويترز

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اجتمع المستشار الألماني أولاف شولتس، مع زعماء نقابات العمال واتحاد أرباب العمل اليوم الاثنين في أول سلسلة اجتماعات تهدف للتصدي لما سماها أزمة "تاريخية" لتكلفة المعيشة ناتجة عن زيادات حادة في أسعار الطاقة.

وأبلغ شولتس الصحافيين بعد الاجتماع الذي عقد في دار المستشارية "يجب علينا أن نهيئ أنفسنا لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور، بعبارة أخرى: نحن نقف أمام تحد تاريخي".

وأضاف شولتس: "سنجتاز هذه الأزمة، كدولة، فقط عندما نتفق سويا على حلول".

وقال إن شركاء الائتلاف اتفقوا على تفاهم مشترك للوضع أثناء اجتماع اليوم، وسيجتمعون مجددا في الأسابيع المقبلة لتصميم أدوات للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة.

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