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التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 78.6%

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اقتصاد تركيا

التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 78.6%

مدفوعاً بتأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاماً عند 78.62% في يونيو، وهو أعلى بقليل من التوقعات، مدفوعاً بتأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع وتراجع الليرة منذ أزمة ديسمبر.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95% على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع لوكالة "رويترز" عند 5.38%. وسنوياً، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 78.35٪.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 6.77٪ على أساس شهري في يونيو، بزيادة سنوية قدرها 138.31٪.

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